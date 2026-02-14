ماركو روبيو: الولايات المتحدة وأوروبا يجمعهما مصير مشترك

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- حذر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، من التحديات الجسيمة التي تواجه النظام العالمي الحالي، مؤكداً أن البشرية تقف اليوم أمام صراع "غير مسبوق" في التاريخ المعاصر.

وخلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر ميونخ للأمن، أشار روبيو إلى وجود تهديدات دولية متصاعدة، قائلاً: "هناك أمة حققت أسرع نمو عسكري في تاريخ البشرية، وهي تسخر كافة إمكانياتها ولا تتردد في استخدام القوة لضمان مصالحها"، في إشارة واضحة إلى القوى المنافسة لواشنطن.

وعلى الصعيد الداخلي، انتقد وزير الخارجية الأمريكي السياسات السابقة المتعلقة بالحدود، موضحاً أن بلاده واجهت "موجات هجرة غير مسبوقة" شكلت تهديداً حقيقياً لتماسك المجتمع الأمريكي ومستقبل الشعب.

وشدد روبيو على أن الولايات المتحدة، تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، تمضي قدماً في مرحلة جديدة من "التجديد والإصلاح الشامل" بهدف استعادة مكانة واشنطن القوية والريادية.

وفي رسالة واضحة وجهها إلى القادة الأوروبيين بشأن العلاقات الاستراتيجية، قال روبيو: "الولايات المتحدة وأوروبا جزء لا يتجزأ من الحضارة الغربية، ومصيرنا مشترك. نحن نريد رؤية أوروبا قوية، لأن ذلك يصب في المصلحة المشتركة للجانبين".

واختتم روبيو خطابه بتوجيه تحذير شديد اللهجة للأطراف التي تسعى لزعزعة الاستقرار العالمي، مؤكداً: "لن نسمح لأولئك الذين يهددون السلم والأمن الدوليين باستخدام القوانين الدولية كملاذ للاختباء أو غطاء لأفعالهم".