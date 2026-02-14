برلماني بريطاني يدعو للاعتراف بتضحيات روج آفا وحماية مكونات سوريا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أكد عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال، بامبوس شارالامبوس، على ضرورة اعتراف المجتمع الدولي -ولا سيما الدول الغربية- بتضحيات أهالي "روج آفا" (غرب كوردستان) في دحر تنظيم داعش الإرهابي، وضرورة الامتنان لهذا الدور المحوري.

وقال شارالامبوس في تصريحٍ لـ كوردستان24: بكل تأكيد، يجب الاعتراف بالدور الذي لعبه أهالي روج آفا في الحرب ضد داعش، على الدول الغربية أن تكون ممتنة وأن تقرّ بذلك".

كما شدد عضو البرلمان البريطاني على حماية الكورد وبقية المكونات السورية، مضيفاً: يجب ألا ننسى أصدقاءنا، ويجب أن يكونوا محميين.

وتعهد برلماني حزب العمال بطرح القضية أمام وزارة الخارجية البريطانية، والضغط عليها لتمارس الحكومة البريطانية دوراً فعالاً في حماية الشعب الكوردي والمكونات الأخرى كـ العلويين والدروز في سوريا.

مؤكداً: يجب أن تكون جميع المكونات في سوريا محمية.

أما بخصوص دور بريطانيا في المحادثات المتعلقة بالحل السياسي في سوريا، أشار شارالامبوس إلى أن بريطانيا قد لا تكون مشاركة بشكل مباشر، لكنها تمتلك تأثيراً على الأطراف المشاركة.

وقال: نحن مطلعون على العملية ولدينا تأثير إلى حد ما، وإن لم يكن مباشراً.

ودعا البرلماني إلى مراقبة الاتفاقيات بحذر لضمان استمرار وقف إطلاق النار، مشدداً على ضرورة استمرار الضغوط لضمان حماية الكورد في روج آفا والمناطق الأخرى.

وفي ختام تصريحه، كشف بامبوس شارالامبوس عن خطته وزملائه في البرلمان قائلاً: بعد العودة من العطلة البرلمانية، سنوجه أسئلة إلى وزارة الخارجية وسنعمل على تنظيم جلسة مناقشة (Debate) حول هذا الموضوع في البرلمان؛ فمنذ فترة لم تُجرَ مناقشات بهذا الشأن، وسنحاول تنظيمها في أقرب وقت ممكن.