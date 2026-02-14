رويترز: واشنطن تسعى لمنح الكورد حكماً ذاتياً في سوريا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- كشفت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلاً عن مصادر مطلعة، عن توجه أمريكي جديد يهدف إلى منح الكورد حكماً ذاتياً في سوريا، وذلك في إطار تحركات دبلوماسية مكثفة تشهدها المنطقة.

ووفقاً لما أوردته الوكالة، فقد شهدت أروقة مؤتمر ميونيخ للأمن، ليلة أمس الجمعة (13 شباط 2026)، اجتماعاً ثلاثياً رفيع المستوى ضم كلاً من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ووزير الخارجية السوري أسعد شيباني، وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي.

وأشارت "رويترز" إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وجه دعوة مباشرة للمسؤولين السوريين لتبني أقصى درجات المرونة تجاه المطالب الكوردية، مؤكداً ضرورة الوصول إلى صيغة تفاهم مشتركة تخدم استقرار البلاد.

ونقلت الوكالة عن مصدر حضر الاجتماع، أن الإدارة الأمريكية أبدت ارتياحاً ملحوظاً تجاه الخطوات المحققة في ملف "توحيد" القوى العسكرية، وتحديداً المساعي الرامية لدمج قوات سوريا الديمقراطية مع الجيش السوري، فضلاً عن التقدم في تنفيذ بنود اتفاق 29 كانون الثاني/يناير الماضي.

وسلط المصدر الضوء على جوهر الرؤية الأمريكية الحالية، مؤكداً أن واشنطن تدعم منح الكورد شكلاً من أشكال الحكم الذاتي، ولكن ضمن إطار يضمن عدم تشكيل أي خطر أو تهديد لسيادة وسلطة الحكومة المركزية في دمشق، في محاولة لخلق توازن بين الحقوق المحلية ووحدة الدولة السورية.