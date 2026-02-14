"أربيل هاب": صرحٌ استراتيجي لتمكين الشباب وإطلاق طاقاتهم الإبداعية في إقليم كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الجيل الصاعد ودعم الابتكار، أعلن ريموند حسين، مدير مركز "Youth Hub" في أربيل، عن تفاصيل هذا المشروع الضخم الذي يُعد الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، مؤكداً أنه سيمثل نموذجاً عالمياً لخدمة الشباب ورواد الأعمال.

أوضح روند حسين أن ما يميز "أربيل هاب" هو توفيره لجميع الخدمات والاحتياجات الشبابية في مكان واحد. وقال: "لقد نجحنا في جمع كل ما يحتاجه الشباب وأصحاب المشاريع المبتكرة في مركز موحد، مما يسهل عليهم الوصول إلى الموارد وبناء شبكات تواصل فعالة".

وأشار حسين إلى أن المركز تأسس برؤية من آرين مسرور بارزاني، الذي يطمح لأن يكون هذا الصرح "موديلاً" يُحتذى به ليس فقط في الإقليم، بل وعلى مستوى العالم، لافتاً إلى أن حفل الافتتاح شهد حضوراً لافتاً تجاوز الـ 1000 مشارك.

أقسام المركز وساعات العمل



يتألف المركز من 10 أقسام تخصصية متنوعة، تشمل:

مكتبة حديثة للقراءة والبحث.

قاعات مؤتمرات مجهزة بأحدث التقنيات.

مختبرات متطورة لعلوم الكمبيوتر والتكنولوجيا.

مساحات عمل مشتركة (Co-working spaces) لرواد الأعمال.

أماكن مخصصة للحوار والنقاشات الفكرية.

ويفتح المركز أبوابه يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الحادية عشرة ليلاً، لاستقبال الشباب، اليافعين، وحتى كبار السن المهتمين بمجالات ريادة الأعمال والابتكار.

وفي نبرة تفاؤلية، شدد مدير المركز على أن "أربيل هاب" سينهي حقبة لجوء الشباب إلى الفنادق والمقاهي لإقامة دوراتهم أو مؤتمراتهم. وأضاف: "هذا المشروع استراتيجي طويل الأمد، وليس مجرد برنامج مؤقت. نحن نسعى لخلق بيئة تساهم في بناء قادة المستقبل وتطوير مهاراتهم بشكل احترافي ومستدام".

وبالتعاون مع مؤسسة "كوردستان فاونديشن" وجهات دولية، يطمح المركز لأن يكون جسراً يربط بين طاقات شباب إقليم كوردستان ونظرائهم في العالم. وأكد حسين أن العضوية في المركز ستكون متاحة للجميع في البداية، مع وجود برامج تخصصية للأعضاء الدائمين تهدف إلى رفع مستوى الإنتاجية وتطوير الاقتصاد المحلي من خلال دعم العقول الشابة.

اختتم ريموند حسين حديثه بدعوة عامة لجميع الشباب لزيارة المركز ورؤية هذا الإنجاز على أرض الواقع، مؤكداً أن "عهداً جديداً من تمكين الشباب قد بدأ في إقليم كوردستان".