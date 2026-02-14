نيجيرفان بارزاني ووزير خارجية الفاتيكان يبحثان التعايش وأحوال المكونات

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، اجتمع رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم (السبت، 14 شباط 2026)، مع وزير خارجية الفاتيكان، بول ريتشارد غالاغر،

وناقش الجانبان خلال اجتماعهما آخر التطورات في المنطقة، وأحوال المكونات الدينية والقومية فيها.

وأكد نيجيرفان بارزاني التزام إقليم كوردستان بحماية حقوق المكونات وتعزيز ثقافة التعايش.

من جانبه، أشاد غالاغر بأجواء التسامح والتعايش في إقليم كوردستان، مبدياً مساندة الفاتيكان للأمن والاستقرار في العراق وإقليم كوردستان.