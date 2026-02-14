البرلمان العراقي ينشر جدول أعماله دون إدراج انتخاب رئيس الجمهورية

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، أن الجلسة التاسعة ستناقش تقرير لجنة الأمر النيابي رقم 18 لسنة 2026 حول أوضاع خريجي المهن الطبية والصحية.

وذكر بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لـمجلس النواب، أن "جدول أعمال الجلسة رقم (9) يتضمن تقرير لجنة الأمر النيابي رقم (18) لسنة 2026 الخاصة بمتابعة ومعالجة أوضاع خريجي ذوي المهن الطبية والصحية".

وأضاف البيان أن "الجلسة النيابية ستتضمن أيضاً مناقشات عامة".

ولم تتضمن أعمال الجلسة المقبلة المقرر عقدها يوم غدٍ الأحد، أي بنداً حول مرشح رئاسة الجمهورية.