نيجيرفان بارزاني يجتمع في ألمانيا بوفدٍ من الكونغرس الأميركي

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت رئاسة الإقليم أنه في إطار لقاءاته المتواصلة ضمن مؤتمر ميونخ للأمن، اجتمع نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام ووفد مرافق له ضم عدداً من أعضاء الكونغرس.

تناول الاجتماع بحث العلاقات الأمريكية مع العراق وإقليم كوردستان، وسبل تطوير التعاون المشترك بينهما.

وجدد نيجيرفان بارزاني خلال اللقاء التعبير عن شكر وتقدير إقليم كوردستان للدعم الأمريكي المتواصل -ولاسيما دعم الكونغرس- للعراق والإقليم.

من جانبه، شدد وفد الكونغرس الأمريكي على أهمية مكانة إقليم كوردستان باعتباره عامل استقرار في المنطقة.

مؤكداً دعمه للعراق وحماية الكيان الدستوري لإقليم كوردستان، فضلاً عن دعم حل المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

كما شكل الوضع في سوريا ومستقبل الكورد هناك محوراً آخر للاجتماع، حيث أكد نيجيرفان بارزاني ووفد الكونغرس على ضرورة حماية حقوق الكورد والمكونات الأخرى في الوقت الراهن وفي الدستور المستقبلي لسوريا الموحدة.

وفي ختام اللقاء، ناقش الجانبان آخر التطورات الأمنية ومخاطر الإرهاب التي لا تزال قائمة في المنطقة.