مقتل نحو 50 شخصاً في هجمات بوسط غرب نيجيريا

أربيل (كوردستان 24)- قتل 46 شخصا على الأقل السبت في هجمات شنها مسلحون على ثلاث قرى في ولاية النيجر بوسط غرب نيجيريا، وفق ما أفاد مصدر في منظمة إنسانية وكالة فرانس برس.

وقال المصدر الذي لم يشأ كشف هويته إن "38 شخصا قتلوا بالرصاص أو ذبحا" في قرية كونكوسو، فيما "قتل سبعة في تونغان ماكيري"، إضافة الى "مقتل شخص واحد في بيسا".

وتتبع القرى الثلاث للحكومة المحلية في بورغو المحاذية لولاية كوارا، حيث قتل جهاديون أكثر من 160 شخصا في مطلع شباط/فبراير.

وتشهد نيجيريا تصاعدا في الهجمات المميتة وعمليات الخطف الجماعي، ما أثار مخاوف حيال الوضع الأمني. كما انتقدت واشنطن عجز أبوجا عن وقف العنف.

تواجه نيجيريا تمردا جهاديا منذ أكثر من 16 عاما في الشمال الشرقي، وصراعا بين المزارعين والرعاة في المنطقة الشمالية الوسطى، وعنفا انفصاليا في الجنوب الشرقي، وعمليات خطف مقابل فدية في الشمال الغربي بدأت تتمدد تدريجا في الجنوب الغربي الذي كان حتى الآن أكثر أمانا نسبيا.

وتنشط جماعات جهادية أيضا في المناطق الشمالية الغربية والغربية الوسطى، مدفوعة بانعدام الأمن المتزايد في الدول المجاورة مثل النيجر وبوركينا فاسو. كما تنشط عصابات إجرامية عديدة تنهب القرى وتقتل وتخطف سكانها.

وأوضح المصدر الإنساني أن "حوالي 80% من المنازل في كونكوسو قد احترقت" وأنه "يجري انتشال جثث أخرى".

من جهتها، أكدت شرطة ولاية النيجر وقوع الهجوم على تونغان ماكيري.

وقال متحدث باسمها لوكالة فرانس برس "حوالى الساعة السادية صباحا، اقتحم مسلحون يُعتقد أنهم قطاع طرق قرية تونغان ماكيري... وقُتل ستة أشخاص خلال الهجوم".

وأضاف "لقد تم حرق بعض المنازل وخطف عدد لم يتم تحديده بعد من الأشخاص"، موضحا أنه بصدد جمع معلومات حول الهجومين على القريتين الأخريين.

وبحسب تقرير أمني اطلعت عليه فرانس برس، وصل قطاع الطرق "على 41 دراجة نارية تحمل كل منها رجلين أو ثلاثة".

- ملاذ لقطاع الطرق والجهاديين -

تضم الحدود بين ولايتي كوارا والنيجر، غابة كاينجي التي باتت تشكل ملاذا لقطاع الطرق والجهاديين.

وفي مطلع شباط/فبراير، قضى أكثر من 160 شخصا على يد جهاديين في قرية وورو بولاية كوارا.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن أول هجوم لها في نيجيريا بالقرب من وورو.

وخُطف أكثر من 250 تلميذا من مدرسة داخلية كاثوليكية في بابيري في ولاية النيجر في تشرين الثاني/نوفمبر، وقد تم تحريرهم مذاك.

بحسب وسائل إعلام نيجيرية، دعا رجال دين وزعماء محليون في بورغو الرئيس بولا تينوبو الأسبوع الماضي إلى إقامة قاعدة عسكرية قريبة من أجل وضع حد للهجمات المتكررة.

وانتقدت الولايات المتحدة نيجيريا على خلفية تدهور الوضع الأمني. واعتبر رئيسها دونالد ترامب أن المسيحيين في البلاد "مضطهدون" وضحايا "إبادة جماعية" يرتكبها "إرهابيون".

وتنفي أبوجا ومعظم الخبراء ذلك، مؤكدين أن العنف يطال المسيحيين والمسلمين على السواء.

وكان الجيش الأميركي قد أعلن أنه شنّ بالتنسيق مع السلطات النيجيرية غارات في ولاية سوكوتو في أواخر كانون الأول/ديسمبر، مستهدفا عناصر في تنظيم الدولة الإسلامية. ومنذ ذلك الحين، تعزز التعاون العسكري بين البلدين.

المصدر: فرانس برس