أسعد شيباني: العراق أبدى تعاوناً كبيراً في ملف سجناء داعش

أربيل (كوردستان24)- صرح وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بأن مواجهة مخاطر تنظيم داعش تمثل مسؤولية مشتركة تقع على عاتق كل من سوريا والعراق.

وخلال مؤتمر صحفي، أثنى شيباني على دور بغداد، معرباً عن تقديره للعراق لتحمله أعباء احتجاز إرهابيي داعش. وأشار الوزير السوري إلى عملية نقل مسلحي التنظيم قائلاً: "إن نقل سجناء داعش من سوريا إلى العراق كان عملية استندت إلى تقييمات وتحليلات أجرتها الولايات المتحدة".

وأكد شيباني: "نشكر العراق على تعاونه في ملف التعامل مع معتقلي داعش، ومشاركتنا في تحمل هذا العبء الثقيل".

وفي سياق متصل، أصدرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بياناً يوم الجمعة، 13 شباط/فبراير 2026، أشارت فيه إلى انتهاء عملية نقل سجناء داعش التي انطلقت في 21 من الشهر الماضي. وأوضح البيان أنه تم نقل 5700 سجين من عناصر التنظيم (جميعهم من الذكور) من السجون السورية إلى العراق.

كما كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، في اليوم نفسه، عن الإحصائيات النهائية لعملية النقل، معلناً اكتمال العملية بالكامل. وأوضح المجلس أن إجمالي عدد السجناء الذين نُقلوا من سوريا إلى العراق بلغ 5704 أشخاص، يحملون جنسيات 61 دولة مختلفة.

وكانت "سنتكوم" قد أعلنت في الأربعاء، 21 كانون الثاني/يناير 2026، عن بدء حملة جديدة لنقل معتقلي داعش من شمال شرق سوريا إلى العراق، وذلك لضمان إيداعهم في مراكز احتجاز آمنة، مشيرة حينها إلى أن الهدف هو نقل نحو 7000 مسلح إلى السجون الخاضعة للسلطات العراقية.

من جانبه، أكد وزير العدل العراقي، خالد شواني، في تصريحات للصحفيين يوم الأربعاء 11 شباط/فبراير 2026، أن جميع مسلحي داعش المنقولين من سوريا سيخضعون للمحاكمة داخل العراق تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى ومن قبل هيئة قضائية مختصة.