الأنواء الجوية: أمطار خفيفة وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام الأربعة المقبلة

منذ 15 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية، اليوم الأحد 15 شباط / فبراير2026، تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار خفيفة وارتفاعاً في درجات الحرارة.

وذكرت الهيئة في بيان، أن "يوم غد الإثنين سيكون الطقس صحواً على العموم، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في عموم البلاد".

وتابعت أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الإثنين، في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك 15، السليمانية 16، أربيل 17، نينوى 18، كركوك 19، صلاح الدين 21، بغداد وديالى والأنبار 22، واسط 23، كربلاء والنجف وبابل والديوانية وميسان 24، ذي قار والمثنى والبصرة 25".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الثلاثاء، سيكون صحواً مع بعض الغيوم يتحول بعد الظهر في الأقسام الغربية من البلاد، إلى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المناطق الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية".

وأشار إلى أن "الأربعاء القادم، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المناطق الوسطى والجنوبية، وغائماً في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة الشدة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/ساعة تنشط في الأقسام الغربية من المنطقة الشمالية بعد الظهر الى (40) كم/ساعة مسببة تصاعد الغبار، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المناطق الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي الغبار (2-4) كم".

وبيّن أن "طقس يوم الخميس، سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض في المناطق الوسطى والشمالية وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية".