إصابة 11 شخصاً إثر انفجار عربة احتفالية خلال كرنفال محلي في سويسرا

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أصيب 11 شخصاً السبت خلال كرنفال في شابل بجنوب غرب سويسرا جراء انفجار على عربة تحمل مدفعاً للقصاصات الورقية الاحتفالية، وفق ما أعلنت الشرطة.

وأوردت هيئة الإذاعة العامة السويسرية (آر تي إس) أن الانفجار كان عرضياً، ونتج عن ضاغط الهواء الذي يشغل مدفع قصاصات الورق.

وقالت الشرطة في بيان "قبيل الساعة الثالثة بعد الظهر بقليل، وقع انفجار في الخزان الذي كان يحتوي على مدفع قصاصات الورق الملونة".

وأضافت أن المصابين الأحد عشر تلقوا العلاج في الموقع ثم نُقلوا إلى مستشفيات مختلفة في المنطقة.