مسؤول عراقي: يجب الاستفادة من تجربة إقليم كوردستان في إدارة الموارد المائية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكد مدير إعلام هيئة الأنواء الجوية العراقية أن ملفي المياه والتصحر يمثلان التحدي الأبرز والأكثر خطورة في العراق، داعياً الحكومة الاتحادية إلى الاسترشاد بتجربة إقليم كوردستان في إدارة الموارد المائية.

وفي تصريح لشبكة "كوردستان 24"، اليوم السبت 14 فبراير 2026، قال عامر الجابري، مدير إعلام هيئة الأنواء الجوية: "إن قضيتي المياه والتصحر تندرجان ضمن الملفات الأكثر خطورة، ما يستوجب على كافة المستويات الحكومية، سواء الاتحادية أو في الإقليم، إيلاء اهتمام بالغ بهذا الملف".

وشدد الجابري على أن إدارة أزمة المياه تتطلب كفاءات تخصصية وخبرات فنية، مؤكداً ضرورة إسناد هذه المهام إلى كوادر ماهرة، على غرار ما يشهده إقليم كوردستان من تشييد للسدود والبرك المائية (البوندات)، والعمل على حصاد مياه الأمطار ومراعاة التغيرات المناخية.

كما أشار الجابري إلى أن كميات المياه الواصلة إلى العراق ضئيلة للغاية ولا تلبي الاحتياجات الفعلية، مشدداً على ضرورة تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة لحماية وتأمين الأمن المائي.