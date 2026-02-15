أركان بيباني: لا يوجد أي إنتاج للمواد المخدرة ضمن إقليم كوردستان

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- كشف المتحدث باسم مديرية مكافحة المواد المخدرة في آسايش إقليم كوردستان، أركان بيباني، اليوم الأحد 15 شباط 2026، عن تفاصيل الاستراتيجية الأمنية الجديدة التي تتبعها المديرية لاجتثاث ظاهرة المواد المخدرة وتجفيف منابعها في الإقليم.

وأوضح بيباني، في تصريح خاص لـ كوردستان 24، أن المديرية باشرت تنفيذ خطة عملانية دقيقة تستهدف ملاحقة وتوقيف المتاجرين والمتعاطين على حد سواء.

مؤكداً أن الهدف المرحلي هو الحد من هذه الظاهرة وصولاً إلى استئصالها بشكل نهائي من مجتمع الإقليم.

وعلى صعيد الوقاية والتوعية، أشار المتحدث إلى أن حكومة إقليم كوردستان تواصل منذ سنوات جهوداً مكثفة لرفع مستوى الوعي المجتمعي، عبر تنظيم الندوات في المؤسسات التعليمية، ونشر الملصقات التحذيرية، فضلاً عن توزيع أكثر من ثمانية آلاف كُتيب توعوي يستهدف الفئات العمرية المختلفة.

وفيما يخص الإجراءات الميدانية والرقابية، كشف بيباني عن تشكيل لجان تفتيشية متخصصة لمراقبة "الكافتيريات" والمحال التجارية، إلى جانب الصيدليات والعيادات الطبية، لضمان منع أي تداول غير قانوني للأدوية الخاضعة للرقابة (المؤثرات العقلية)، ومنع تسلل المواد المخدرة عبر هذه القنوات.

وفي ختام تصريحه، شدد بيباني على حقيقة أمنية هامة بقوله: لا يوجد أي إنتاج للمواد المخدرة داخل حدود إقليم كوردستان، وجميع المصادر تأتي من خارج البلاد.

مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تسعى دائماً للبقاء "خطوة سباقة" أمام تجار السموم لضمان أمن وسلامة المواطنين.