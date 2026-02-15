محمد مهدي البياتي: القوات العراقية منتشرة على طول الحدود مع سوريا لمواجهة تهديدات "داعش"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أوضح قيادي في منظمة بدر طبيعة انتشار واستعدادات قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية الأخرى على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.

وفي تصريح لـ (كوردستان 24)، اليوم الأحد 15 شباط 2026، قال القيادي في منظمة بدر، محمد مهدي البياتي، إن القوات العراقية منتشرة على طول الحدود العراقية السورية، بما في ذلك فصائل الحشد الشعبي، لكنه نفى في الوقت ذاته علمه بوضع تلك القوات في حالة "تأهب قصوى" أو إنذار حالياً.

وأشار البياتي إلى أن القوات العراقية ستبقى مرابطة في المنطقة الحدودية نظراً لاستمرار خطر تنظيم داعش، مؤكداً أن قسماً كبيراً من هذه القوات يتمركز حالياً في صحراء الأنبار لتأمينها.

وكان مدير إعلام وزارة الدفاع العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، قد صرح في وقت سابق لـ (كوردستان 24)، بأن التحالف الدولي قد أنهى مهامه في العراق وانسحب، وأن العراق سيعتمد من الآن فصاعداً على قدرات قواته الأمنية وقوات البيشمركة لحماية أمنه وسيادته.

وتأتي هذه التحركات والتحذيرات الأمنية على الحدود في أعقاب الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها سوريا. وكان مجلس القضاء الأعلى العراقي والقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قد أعلنا يوم الجمعة الماضي عن الانتهاء رسمياً من عملية نقل جميع سجناء تنظيم داعش من سوريا إلى العراق، والذين تجاوز عددهم 5700 شخص.