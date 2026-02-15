زيلينسكي ينتقد استبعاد أوروبا من محادثات السلام ويطالب بمزيد من العقوبات على روسيا

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه "خطأ كبير" أن القادة الأوروبيين "غير موجودين عمليًا على الطاولة" في المفاوضات الجارية بوساطة الولايات المتحدة لإنهاء الحرب مع روسيا.

وفي كلمة رئيسية ألقاها أمام مؤتمر ميونيخ للأمن يوم السبت، قال زيلينسكي إن كييف تعمل على ضمان "أخذ مصالح أوروبا وصوتها في الاعتبار".

معتبراً أن أي سلام مستدام يجب أن يعكس المخاوف الأمنية للقارة بأكملها، وليس فقط أوكرانيا والولايات المتحدة.

وجاءت تصريحاته تكرارًا لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة الذي أشار إلى أنه سيتعين على أوروبا إعادة تصميم الهيكل الأمني للقارة بشكل مستقل في مواجهة عدوانية روسيا التي تعيش "نشوة السكر" من الحرب.

وستعقد أوكرانيا جولة أخرى من المحادثات الثلاثية مع الولايات المتحدة وروسيا الأسبوع المقبل. وقد بدأت هذه العملية في فبراير من العام الماضي بعد أن جددت واشنطن الاتصال مع موسكو، ومع ذلك لم يتحقق تقدم يذكر في إنهاء الأعمال العدائية مع عدم وجود وقف لإطلاق النار.

وأعرب زيلينسكي خلال المؤتمر عن أمله في أن تكون جولة المفاوضات القادمة "جادة وموضوعية ومفيدة لنا جميعًا"، لكنه أعرب عن إحباطه من أن الأطراف المختلفة تبدو في كثير من الأحيان "تتحدث عن أشياء مختلفة تمامًا".

وقال إن المسؤولين الروس يستحضرون ما يسمونه "روح أنكوريج"، في إشارة إلى الاجتماع الثنائي الذي عقده فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في مدينة ألاسكا الصيف الماضي، والذي قال فيه الرئيس الروسي إنه يجب معالجة "الأصول التاريخية" للحرب في أي اتفاق سلام. وقال زيلينسكي إن أوكرانيا لا يمكنها إلا أن تخمّن معنى ذلك الكلام.

وأعرب الزعيم الأوكراني أيضًا عن قلقه من أن المناقشات حول "التنازلات" غالبًا ما تركز على أوكرانيا وحدها، دون مطالبة روسيا بالشيء نفسه، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأضاف: "في كثير من الأحيان تتم مناقشة هذه التنازلات في سياق أوكرانيا فقط، وليس روسيا"، مشيرًا إلى أن ذلك قد يكافئ العدوان بدل ردعه. وأضاف أن غياب أوروبا عن المحادثات الرئيسية يفاقم هذا الخلل في التوازن.

ومن الأمور المحورية في موقف كييف المطالبةُ بضمانات أمنية مُلزمة قبل توقيع أي اتفاق لإنهاء الحرب.

من المتوقع أن تتحمل الدول الأوروبية، في إطار صيغة تحالف الراغبين في ذلك، معظم العبء المتعلق بالضمانات الأمنية، ولكن ينظر كل من أوكرانيا والأوروبيين إلى الدعم الأمريكي على أنه ضروري.

وقال زيلينسكي: "لا يمكن بناء السلام إلا على ضمانات أمنية واضحة وصريحة". "إذا لم يوجد نظام أمني واضح، فإن الحرب دائمًا ما تعود"

وقال إن أوكرانيا أعدت مقترحات مفصلة وهي مستعدة لتوقيع اتفاقات بشأن الضمانات الأمنية مع كل من الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين، وأنه لا يزال "على اتصال دائم" مع المبعوثين الأمريكيين، بمن فيهم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وقال زيلينسكي أيضًا إنه يتوقع أن يرى موعدًا محددًا لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي كجزء من اتفاق سلام. وقد أشار في وقت سابق إلى أن هذا التاريخ قد يكون "تقنيًا" عام 2027.