الدفاع المدني بأربيل يعلن انخفاض الحوادث بنسبة 67 بالمائة بفضل الدعم الحكومي

منذ 32 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة أربيل، عن إحصائيات الحوادث المسجلة، مؤكدة أن الحوادث شهدت انخفاضاً ملحوظاً بفضل الخطط المحكمة وتوفير المعدات المتطورة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في أربيل، شاخوان سعيد، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن البيانات الرقمية تشير إلى انخفاض معدل الحوادث بنسبة 67%، حيث سُجلت 2206 حالة خلال عام 2024، بينما انخفض هذا العدد في عام 2025 ليصل إلى 732 حادثة فقط، وهو ما وصفه بالمنجز الكبير.

وعزا سعيد هذا التراجع إلى عدة عوامل، في مقدمتها الدعم المستمر من حكومة إقليم كوردستان ووزارة الداخلية، وتزويد المديرية بأحدث الآليات والمركبات ومعدات الإطفاء والإنقاذ، فضلاً عن إخضاع الضباط والمنتسبين لدورات تدريبية مكثفة داخل الإقليم وخارجه.

كما شدد على أن الفرق الميدانية تمكنت خلال الفترة الماضية من إنقاذ أكثر من 400 مواطن في حوادث مختلفة.

مشيراً إلى أن سرعة استجابة الفرق والوصول المبكر لمواقع الحوادث والسيطرة على الحرائق حالا دون وقوع خسائر أكبر.

واختتم المتحدث المؤتمر بتقديم الشكر للمديرية العامة للدفاع المدني في الإقليم ووزارة الداخلية لجهودهم المستمرة في توفير المستلزمات الضرورية لحماية الأرواح والممتلكات.