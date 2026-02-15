رئيس إقليم كوردستان ووزيرة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية يبحثان تطوير العلاقات

منذ 19 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- في إطار لقاءاته واجتماعاته على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، اجتمع نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، صباح اليوم (الأحد، 15 شباط 2026)، مع كاترينا رايشه، وزيرة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية.

نوقشت خلال الاجتماع، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا والعراق وإقليم كوردستان، وتشجيع تشغيل رؤوس الأموال والاستثمارات الألمانية في شتى المجالات.

وجدد نيجيرفان بارزاني الإعراب عن شكره للمساندات الألمانية المستمرة للعراق وإقليم كوردستان، مؤكداً رغبة إقليم كوردستان في الاستفادة من الخبرة الألمانية في مجالات الطاقة والاقتصاد.