وزارة المالية تدعو الموظفين لاستلام بطاقات "حسابي"

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- دعت وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد 15 شباط 2026، الموظفين إلى مراجعة الجهات المعنية لاستلام بطاقات مشروع "حسابي" المصرفية الخاصة بهم.

ووجهت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان تحذيراً شديداً للموظفين، مؤكدة أن أي شخص لم يسجل حتى الآن في مشروع "حسابي" أو لم يستلم بطاقته المصرفية، قد تم استبعاد اسمه من قوائم الرواتب ولن يتم صرف مستحقاته نقداً بعد الآن.

وأصدرت الوزارة اليوم الأحد، 15 شباط 2026، كتاباً رسمياً تضمن تعميماً موجهاً إلى كافة الوزارات والدوائر، أوضحت فيه أن توزيع الرواتب سيقتصر حصراً على مشروع "حسابي"، وسيتم إيقاف راتب أي موظف لا يلتزم بهذه الإجراءات.

وبحسب الكتاب الذي يحمل توقيع وزير المالية، فقد تحول نظام توزيع الرواتب في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك إلى النظام الرقمي (الديجيتال) بالكامل منذ تاريخ 20 كانون الثاني/يناير 2026، ولم يعد التعامل بالنقد (الكاش) متاحاً.

وأرفقت الوزارة قائمة تضم أسماء 5,750 موظفاً لم يكملوا إجراءات التسجيل في المشروع أو لم يستلموا بطاقاتهم المصرفية بعد، محذرة من أن عدم الإسراع في إتمام المعاملات سيؤدي إلى إيقاف رواتبهم بشكل نهائي وتعذر استلامها.

كما دعت الوزارة الموظفين الذين أتموا عملية التسجيل مسبقاً وتلقوا رسائل نصية (SMS) إلى مراجعة المصارف المحددة لهم فوراً لاستلام بطاقاتهم، مشددة على أن المتخلفين عن الاستلام سيُحرمون أيضاً من الحصول على رواتبهم.