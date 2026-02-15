العراق يجدد رفضه استخدام أراضيه لاستهداف الجوار

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أكد العراق مجدداً موقفه الثابت والرافض لانتهاك سيادته أو تحويل أراضيه ومياهه وأجوائه إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، مشدداً على أن "اللاءات" العراقية تشمل منع أي عمل عسكري أو إرهابي ينطلق من الداخل العراقي ضد دول المنطقة، وفي مقدمتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

جاء ذلك على لسان وكيل وزارة الخارجية لشؤون العلاقات الثنائية، السفير محمد حسين بحر العلوم، خلال كلمته في احتفالية الذكرى الـ47 لانتصار الثورة الإسلامية التي أقامتها السفارة الإيرانية ببغداد، الجمعة (13 شباط 2026).

وشدد بحر العلوم في كلمته على أن بغداد ترفض بشكل قاطع التصعيد العسكري الذي يهدد السلم الإقليمي، مجدداً إدانة العراق للاعتداءات العسكرية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي. وأوضح أن العراق يتمسك بخيار "الدبلوماسية والحوار" كسبيل وحيد لمواجهة التحديات الراهنة، بعيداً عن لغة الحروب التي تحاول جر المنطقة إلى فوضى أوسع.

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أشار الوكيل إلى أن الروابط التاريخية والدينية التي تجمع بغداد وطهران شهدت زخماً كبيراً مؤخراً، مؤكداً حرص الحكومة العراقية على تعزيز التعاون المشترك القائم على الاحترام المتبادل وحسن الجوار.

واختتم كلمته بالإشادة بجهود السفير الإيراني محمد كاظم آل صادق في تقريب وجهات النظر وتطوير الشراكة بين البلدين، متمنياً للشعب الإيراني دوام التقدم والرفاه.