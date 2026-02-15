اجتماع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ومظلوم عبدي في ميونيخ

مظلوم عبدي يعرب عن شكره وتقديره للرئيس مسعود بارزاني ولرئاسة إقليم كوردستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- التقى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، بعد ظهر اليوم الأحد 15 شباط 2026، مع مظلوم عبدي، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع آخر التطورات السياسية والأمنية في سوريا والمنطقة، إضافة إلى استعراض أوضاع الكورد والمكونات الأخرى في سوريا.

وأكد نيجيرفان بارزاني على أهمية استمرار الحوار والتفاهم للتوصل إلى حل سياسي للمشاكل في سوريا، بما يضمن حقوق الكورد وكافة المكونات ضمن إطار سوريا موحدة، وبما يصون تلك الحقوق في الدستور القادم للبلاد.

من جانبه، أعرب مظلوم عبدي عن شكره وتقديره للرئيس مسعود بارزاني ولرئاسة إقليم كوردستان، مثمناً جهودهم المتواصلة ودورهم الفاعل في تهدئة الأوضاع، والوساطة التي أفضت إلى توصل دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

كما ناقش الاجتماع في محور آخر مخاطر عودة ظهور تنظيم داعش وتهديدات الإرهاب في المنطقة.