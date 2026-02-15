غزة.. مقتل 10 أشخاص خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن أحدث حصيلة لضحايا العدوان، مشيرةً إلى أنه على الرغم من سريان الهدنة، إلا أن الهجمات والاشتباكات لا تزال مستمرة وتتسبب في وقوع خسائر بشرية. وأوضحت الوزارة أن الساعات الـ 24 الماضية شهدت سقوط 19 ضحية بين قتيل وجريح.

في بيان لها اليوم الأحد، 15 شباط/فبراير 2026، كشفت وزارة الصحة أن هجمات الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الـ 24 الماضية أسفرت عن مقتل 10 فلسطينيين وإصابة 9 آخرين. كما أشارت إلى أن طواقم الدفاع المدني والإسعاف تعجز عن الوصول إلى عدد من الضحايا الذين لا يزالون عالقين تحت أنقاض المنازل المدمرة بسبب استمرار الاستهداف.

وبحسب تقرير وزارة الصحة في القطاع، فإنه منذ بدء الهدنة في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي وحتى الآن، سقط 601 قتيل وأصيب 1607 آخرون، فيما تم انتشال جثامين 726 شخصاً من تحت الأنقاض ومن مناطق متفرقة.

وتظهر البيانات الرسمية أنه منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بلغ إجمالي عدد القتلى 72,061 شخصاً، في حين ارتفع عدد الجرحى إلى 171,715 مصاباً.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي عن قتل فلسطينيين اثنين بذريعة اقترابهما من قواته، وسط تبادل الاتهامات بين إسرائيل وحركة حماس بخرق بنود الهدنة. وتؤكد المصادر الفلسطينية استمرار عمليات القصف وإطلاق النار في مناطق مختلفة من القطاع، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة.