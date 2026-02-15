رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل سفير هنغاريا لدى العراق

منذ ساعة

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 15 شباط (فبراير) 2026، سفير هنغاريا العراق أسامة إبراهيم نفاع.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد المتبادل على المضي قدماً في تعزيز العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان وهنغاريا، ولا سيّما في مجالات التجارة والطاقة والثقافة والتعليم العالي.

ونقل السفير الهنغاري سلام وتحيات رئيس وزراء بلاده إلى رئيس الحكومة، مؤكداً أهمية تمتين أواصر التعاون في مختلف الأصعدة.

من جانبه، أعرب رئيس الحكومة عن شكره لهنغاريا على دعمها المتواصل للإقليم ضمن إطار التحالف الدولي ضد داعش، مجدداً رغبة إقليم كوردستان في توسيع آفاق الشراكة والتعاون المشترك بين الجانبين.