النفط مستقر وسط ترقب نتائج محادثات إيران وأمريكا

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- استقرت أسعار النفط بداية الأسبوع، في وقت راقب المتداولون المخاطر الجيوسياسية قبل استئناف المحادثات بين أمريكا وإيران غدا الثلاثاء.

تداول خام "برنت" دون 68 دولارا للبرميل، بعد أول تراجع أسبوعي متتال له هذا العام، بينما كان خام "تكساس" الوسيط قرب 63 دولارا.

قالت واشنطن، إن تغيير النظام سيكون أفضل نتيجة لطهران، ما زاد الضغوط قبيل المفاوضات المقررة في جنيف.

صعود 11% منذ بداية العام

ارتفع النفط 11% هذا العام مع تصاعد التوترات، واحتمال تعطل الإمدادات في منطقة تضخ ثلث الخام العالمي، ما طغى على المخاوف بشأن تراكم الفائض.

قلصت العقود الآجلة بعض تلك المكاسب مع تراجع خطر ضربة وشيكة، بعدما حدثت وكالة الطاقة توقعاتها لنمو الطلب هذا العام.

ترقب لمحادثات إنهاء الحرب

من المقرر أن تبدأ محادثات تقودها أمريكا لإنهاء حرب أوكرانيا غدا الثلاثاء، إلا أن آفاق إنهاء سريع للصراع المستمر منذ 4 سنوات وعودة براميل روسيا تبدو ضعيفة.

ألحقت ضربات بطائرات مسيّرة على ساحل البحر الأسود خلال عطلة نهاية الأسبوع، أضرارا بالبنية التحتية في ميناء تامان وخزانات وقود.

استئناف زيادات الإنتاج

قال بعض أعضاء "أوبك+" إنهم يرون مجالا لاستئناف زيادات الإنتاج في أبريل، معتبرين أن مخاوف الفائض مبالغ فيها، رغم أن المجموعة لم تلتزم بأي إجراء قبل اجتماع 1 مارس.

قد يعتمد القرار النهائي على ما إذا كانت أمريكا ستشن ضربات عسكرية ضد إيران، أو يتوصلون إلى اتفاق نووي، بحسب أحد المندوبين.