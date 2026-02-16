طقس العراق.. أمطار رعدية واستمرار ارتفاع درجات الحرارة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار واستمرار ارتفاع درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الاثنين 16 شباط 2026، أن "غداً الثلاثاء سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم على العموم في المنطقتين الوسطى والشمالية مع أمطار خفيفة إلى معتدلة تكون رعدية أحياناً في المنطقة الشمالية، وصحواً مع ظهور بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر (3-5) كم".

وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الثلاثاء في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 19، دهوك 20، أربيل ونينوى 21، كركوك 22، صلاح الدين 24، ديالى والأنبار 25، بغداد وواسط وميسان والمثنى 27، النجف الأشرف وكربلاء المقدسة وبابل والديوانية والبصرة 28، وذي قار 29".

وأضاف، أن "يوم الأربعاء سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم".

وأشار إلى، أن "الخميس القادم سيكون الطقس صحواً مع ظهور بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية".

وذكر البيان، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً على العموم مع ظهور غيوم في بعض المناطق، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع بضع درجات في المنطقة الشمالية".