بينها إنهاء عقود مستشارين.. السوداني يوجه بإعادة هيكلة "مكتبه" لضغط النفقات وتنشيط الأداء

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية والتقشفية داخل مفاصل مكتب رئيس الوزراء، تنفيذاً لتوجيهات السيد محمد شياع السوداني، تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

وذكر المكتب في بيان رسمي، أن الإجراءات شملت دمج وتنظيم عدد من التشكيلات والمفاصل داخل مكتب رئيس مجلس الوزراء، في إطار خطة لضغط النفقات وتنشيط المهام الموكلة إليها.

إنهاء تكليف مستشارين

وكشف البيان عن إنهاء عقود عدد من المستشارين والخبراء الذين كُلفوا سابقاً بإدارة ومتابعة ملفات حيوية ضمن البرنامج الحكومي. وأوضح المكتب أن هذه الخطوة تأتي بعد وصول نسبة الإنجاز الكلية في تلك الملفات إلى 88%، معرباً عن تثمين رئيس الوزراء لجهودهم ولجهود كافة العاملين في المؤسسات الحكومية الذين ساهموا في تحقيق هذه النتائج.

ترشيد الموازنة التشغيلية

وفي سياق متصل، أكد البيان اتخاذ خطوات "ترشيدية مهمة" شملت ضغط النفقات في معظم أبواب الموازنة التشغيلية الخاصة بمكتب رئيس الوزراء، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

توجيه للمؤسسات كافة

واختتم البيان بتشديد السوداني على كافة المؤسسات الحكومية بضرورة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بترشيد الإنفاق، داعياً إياها إلى الاستفادة القصوى من إمكانياتها الذاتية بما يحقق انضباطاً مالياً واضحاً في أداء الدولة.