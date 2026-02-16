انتحار ضابط في جهاز المخابرات ببغداد.. ثاني حادث خلال أسبوع

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء الأحد، بإقدام ضابط في جهاز المخابرات العراقي على الانتحار، في ثاني حادث من نوعه يُسجل خلال أسبوع واحد.

وقال المصدر إن الضابط برتبة رائد، من مواليد عام 1989، أطلق النار على نفسه باستخدام سلاحه الحكومي داخل منزله في منطقة الغزالية غربي العاصمة بغداد.

وأضاف أن قوة أمنية توجهت فوراً إلى موقع الحادث، حيث تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، فيما باشرت الجهات المختصة بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.