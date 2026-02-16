جريمة مروعة تهز النجف.. شاب ينهي حياة والده "الأستاذ الجامعي" ثم ينتحر

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- كشفت قيادة شرطة محافظة النجف ، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حادثة مأساوية شهدتها المحافظة، تمثلت بإقدام شاب على قتل والده الذي يعمل أستاذاً جامعياً، قبل أن ينهي حياته بـ"الانتحار".

وفي تفاصيل الحادثة، أفاد مصدر أمني بأن غرفة عمليات الطوارئ (911) تلقت بلاغاً يفيد بوجود جثة داخل أحد الدور السكنية. وعلى الفور، هرعت دوريات النجدة وقوة من المركز المختص، مدعومة بمفارز شعبة مكافحة الإجرام، إلى موقع الحادث.

وعند الوصول والمعاينة، عثرت القوات الأمنية على جثة الأستاذ الجامعي فارق الحياة نتيجة تعرضه لعدة طعنات بآلة حادة. وأشارت المعطيات الأولية والتحقيقات الميدانية إلى أن الجريمة وقعت ليلة أمس، إلا أنه تم اكتشاف الجثة اليوم.

وأضافت القيادة في بيانها، أن فريق العمل المختص شرع بمراجعة كاميرات المراقبة القريبة وجمع المعلومات الدقيقة، مما أدى إلى تحديد هوية الجاني، ليتبين أنه "نجل الضحية". وأكدت التحريات أن الابن أقدم على الانتحار في حادث منفصل خلال ليلة أمس بعد ارتكابه الجريمة.

هذا وباشرت مفارز الأدلة الجنائية إجراءاتها الفنية في مسرح الجريمة، وتم اتخاذ كافة السياقات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الدوافع، فيما نُقلت الجثث إلى الطب العدلي لإكمال التحقيقات.

المصدر: قيادة شرطة محافظة النجف