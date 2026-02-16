القنصلية الأمريكية في أربيل تخرّج دفعة جديدة من "طلبة البيشمركة" في اللغة الإنجليزية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أقامت القنصلية الأمريكية في أربيل فعالية خاصة لتكريم مجموعة من خريجي وزارة شؤون البيشمركة الذين أتموا دوراتهم في اللغة الإنجليزية، كجزء من برنامج سنوي طموح يضم أكثر من 80 منتسباً.

وشددت القنصل العام "غرين" خلال الاستضافة على أهمية مهارات التواصل في تقوية الروابط الثنائية، حيث وفرت الفعالية منصة للطلاب لتبادل الحديث مع الدبلوماسيين الأمريكيين وممارسة مهاراتهم الجديدة. ويعد هذا البرنامج، الذي يُنفذ بالتنسيق مع المجموعة العسكرية الأمريكية، ركيزة أساسية في دعم العمليات المشتركة، حيث تساهم اللغة في توحيد الرؤى وتقليص الفجوات الثقافية، مما ينعكس إيجاباً على الجهود الدولية في مواجهة التحديات الأمنية والعالمية.

واحتفى القنصل العام الأمريكي في أربيل، السيدة غرين، بخريجي وزارة شؤون البيشمركة المشاركين في دورات اللغة الإنجليزية السنوية. البرنامج الذي تشرف عليه مديرية التدريب بالوزارة بالتعاون مع المجموعة العسكرية الأمريكية، يستهدف سنوياً 80 طالباً لتعزيز قدراتهم على التواصل الدولي.