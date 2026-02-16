السوداني يوجه بافتتاح منفذي "الوليد وربيعة" مع سوريا وتصفير أجور الموانئ

منذ 51 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن صدور توجيهات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، تقضي بالإسراع في افتتاح منفذي "الوليد" و"ربيعة" الحدوديين مع سوريا، بالتزامن مع حزمة تسهيلات اقتصادية لدعم المستوردين وتنشيط حركة التجارة.

وأوضح رئيس الهيئة، الفريق عمر الوائلي، في تصريح للوكالة الرسمية، أن التوجيه الحكومي شدد على ضرورة دخول المنفذين الخدمة "بأسرع وقت ممكن"، مبيناً أن الهدف من هذه الخطوة هو رفع مستوى التبادل التجاري، وتعزيز موقع العراق الاستراتيجي كحلقة وصل بين الشرق والغرب، بما يخدم مشروع "طريق التنمية" الدولي.

وأشار الوائلي إلى أن الكوادر الفنية والميدانية تتواجد حالياً في منفذي الوليد وربيعة وتعمل بجهود مكثفة لإنهاء التحضيرات، مؤكداً أن الأيام المقبلة ستشهد الافتتاح الرسمي، مما سينعكس إيجاباً على الإيرادات العامة وتنشيط تجارة "الترانزيت" عبر الأراضي العراقية.

وفي سياق التسهيلات المالية لدعم القطاع التجاري، كشف الوائلي عن توجيه رئيس الوزراء بتصفير أجور "الأرضية" في الموانئ البحرية، ومن المقرر استصدار قرار رسمي بهذا الشأن في جلسة مجلس الوزراء المقبلة. كما أكد الإيعاز للشركة العامة للنقل البحري بمواصلة منح الإعفاءات للمستوردين والتجار لتخفيف الأعباء المالية وتحفيز الحركة الاقتصادية في البلاد.