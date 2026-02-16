وباء فتاك يضرب "رواندز".. نفوق نحو 200 رأس من الماشية وتأكيد إصابتها بـ"الحمى القلاعية"

منذ 42 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- شهدت قرية "گەرووان" التابعة لقضاء رواندز ضمن حدود إدارة "سوران" المستقلة، انتشاراً سريعاً لوباء فتاك أدى إلى نفوق نحو 200 رأس من صغار الماعز (السخل) تعود لأحد مربي الماشية، فيما سارعت الفرق البيطرية لتشخيص طبيعة المرض بعد إجراء الفحوصات اللازمة.

وبحسب مراسل كوردستان 24، فإن الوباء انتشر بشكل مباغت وسريع للغاية، مما تسبب بخسائر فادحة في القطيع خلال فترة زمنية قصيرة جداً.

وفي حديثه عن الفاجعة، قال محمد رشيد، أحد مربي الماشية المتضررين: "في البداية نفق رأسان أو ثلاثة، لكن العدد ارتفع فجأة ليصل إلى 30 و40 رأساً. في إحدى الليالي قدمنا لهم العلف فنفق 6 منها، وفي الصباح وجدنا 12 أخرى فارقت الحياة". وأشار رشيد إلى سرعة الموت الصادمة، قائلاً: "في بعض الأحيان كان الحيوان يلعب بشكل طبيعي، وفجأة يسقط وينفق خلال دقيقتين فقط".

وعقب تلقيها البلاغ، توجهت الفرق التابعة لمديرية بيطرة سوران إلى الموقع، حيث أجرت فحوصات ميدانية وسحبت عينات دم من الماشية المصابة.

من جانبه، صرح زاهر طاهر، مسؤول بيطرة سوران، قائلاً: "بعد الفحوصات المختبرية، تبين أن الماشية مصابة بمرض (الحمى القلاعية، المعروف محلياً بـ (تەبەقە)".

ووجه مسؤول بيطرة سوران نداءً إلى مربي الماشية بضرورة الاتصال الفوري بالمراكز البيطرية عند ظهور أي حالات مشابهة، مشدداً على أهمية تلقيح الماشية مرتين سنوياً لحمايتها من هذه الكوارث الوبائية.

يُذكر أن قرية "گەرووان" تضم نحو 15 عائلة تعتمد كلياً في معيشتها على تربية الماشية، وقد تسبب هذا الحادث بخسارة مادية كبيرة أثارت قلقاً واسعاً بين سكان المنطقة.