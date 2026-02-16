أردوغان يرجئ زيارة إلى أبوظبي عازيا السبب إلى "عارض صحي" أصاب الرئيس الإماراتي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إرجاء زيارة كانت مقرّرة الإثنين إلى أبوظبي، عازيا السبب إلى "عارض صحي" أصاب الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، وذلك في منشور على منصة إكس سرعان ما حذفه.

وكتبت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في منشور على إكس احتفظت وكالة فرانس برس بلقطة شاشة منه "أجرى رئيسنا رجب طيب إردوغان اتصالا هاتفيا برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وخلال الاتصال، عبّر الرئيس إردوغان عن حزنه إزاء العارض الصحي الذي أصاب (الرئيس) آل نهيان وتمنى له الشفاء العاجل".

وأوضحت الرئاسة في المنشور الواقع في ثلاث فقرات والذي استندت إليه وسائل إعلام رسمية تركية، أن إردوغان "سيزور الإمارات العربية المتحدة في موعد لاحق يحددّ في الوقت المناسب".

لكن المنشور حُذف من حسابات الرئاسة التركية كما حذف التلفزيون الرسمي "تي آر تي" من تقريره بشأن إرجاء زيارة إردوغان، الإشارة إلى "عارض صحي" أصاب الرئيس الإماراتي.

وكتبت الرئاسة التركية مساء الأحد في منشور جديد في حسابها على إكس أن "الرئيسين أشارا إلى أن لقاءهما أُرجئ إلى موعد لاحق"، دون تحديد السبب.

من جهتها، أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) بأن اتصالا هاتفيا جرى بين الرئيسين، من دون الإشارة إلى إرجاء زيارة إردوغان.

وتعذّر على فرانس برس مساء الأحد الحصول على ردّ من الرئاسة التركية أو من السلطات الإماراتية التي لم تشر إلى إصابة رئيس الدولة بأي عارض صحي.

وكانت وكالة أنباء الإمارات نشرت السبت صورا لرئيس الدولة يبدو فيها مبتسما وبصحة جيدة لدى استقباله أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

AFP