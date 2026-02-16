ويتكوف وكوشنر سيمثلان واشنطن في المحادثات مع إيران في جنيف

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- يتوجّه كبير مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر إلى جنيف هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع المفاوضين الإيرانيين بشأن الملف النووي للجمهورية الإسلامية، وفق ما أكد البيت الأبيض الأحد.

وأكد مسؤول أميركي طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس أن ويتكوف وكوشنر سيمثلان واشنطن في المحادثات.

وفي وقت سابق، كانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت أن وزير الخارجية عباس عراقجي سيمثل طهران في المفاوضات، كما سيلتقي نظيرَيه السويسري والعُماني والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكانت طهران وواشنطن استأنفتا مفاوضاتهما في مسقط في السادس من شباط/فبراير، بعد أشهر من انهيار المحادثات السابقة إثر شن إسرائيل حربا على إيران في حزيران/يونيو الماضي، استمرت 12 يوما.

وانضمت الولايات المتحدة إلى تلك الحرب، ونفّذت ضربات على المنشآت النووية الإيرانية.

وقالت إيران إن محادثات جنيف ستكون "غير مباشرة"، كما كانت الجولة السابقة في عُمان.

وتأتي المحادثات الأخيرة في ظل تهديد واشنطن لطهران بعمل عسكري، ونشرها حاملة طائرات ومجموعتها العسكرية في المنطقة عقب حملة قمع دامية لاحتجاجات مناهضة للسلطات الإيرانية الشهر الماضي.

وبعد المحادثات الأميركية-الإيرانية، يتوقع أن يشارك ويتكوف وكوشنر في مفاوضات برعاية الولايات المتحدة بين روسيا وأوكرانيا في جنيف.