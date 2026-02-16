وثائق قضية إبستين تكشف أسماء بارزة.. وزارة العدل تنشر سجلات بلا تنقيح

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- كشفت شبكة Fox News، نقلاً عن رسالة بعثتها وزيرة العدل الأميركية إلى أعضاء في الكونغرس، عن قائمة تضم مسؤولين حاليين وسابقين، إلى جانب شخصيات عامة وصفت بأنها «ذات أهمية سياسية»، وردت أسماؤهم مرة واحدة على الأقل في الوثائق التي نشرتها وزارة العدل بشأن قضية رجل الأعمال الراحل Jeffrey Epstein.

وضمت القائمة أسماء معروفة، من بينها الأمير Prince Harry، ونجمة التلفزيون وسيدة الأعمال الأميركية Kim Kardashian، إضافة إلى الموسيقيين Kurt Cobain وBruce Springsteen، فضلاً عن شخصيات أخرى.

وبحسب الرسالة، فإن الوزارة نشرت جميع «السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق» المتاحة لديها، ضمن تسع فئات تشمل بيانات مرتبطة بالاتجار بالبشر ووقائع إخفاء وثائق. وأكدت أن المواد المنشورة «لم تخضع لأي تنقيح بدافع الحرج أو حماية السمعة أو مراعاة الحساسية السياسية».

وكان إبستين قد أُوقف في ولاية New York في 6 تموز/يوليو 2019، بعدما أعلنت النيابة العامة توافر أدلة على تنظيمه، بين عامي 2002 و2005، زيارات لعشرات القاصرات إلى منزله في مانهاتن، أصغرهن في الرابعة عشرة من العمر. وضمت دائرة معارفه مسؤولين بارزين في الولايات المتحدة ودول أخرى، إلى جانب رجال أعمال ونجوم في عالم الترفيه.

وانتهت الملاحقة الجنائية بحقه عقب وفاته داخل زنزانته في آب/أغسطس 2019، في حادثة وُصفت آنذاك بأنها انتحار.

AFP