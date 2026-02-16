تربية إقليم كوردستان تقرر تقليص مدة الحصص الدراسية خلال شهر رمضان

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن حزمة إجراءات جديدة تتعلق بتنظيم الدوام الرسمي في المؤسسات التعليمية التابعة لها تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

ووفقاً لكتاب رسمي أصدرته المديرية العامة للديوان في الوزارة، حصلت كوردستان24, على نسخة منه، فقد تقرر تقليص زمن الحصة الدراسية الواحدة إلى 35 دقيقة فقط في كافة المدارس التابعة للوزارة.

وأوضح البيان أن القرار يشمل جميع المدارس الحكومية والأهلية (غير الحكومية) في محافظات أربيل، والسليمانية، ودهوك، وحلبجة، بالإضافة إلى الإدارات المستقلة (كرميان، سوران، زاخو، ورابرين)، ومديرية الدراسة الكوردية في محافظة كركوك.

كما أشار الكتاب الرسمي إلى أن هذا التعديل في الأوقات لا يشمل المدارس الدولية، التي ستستمر وفق أنظمتها الخاصة، مؤكداً أن الهدف من هذا القرار هو مراعاة خصوصية الشهر الفضيل وتخفيف العبء عن الطلبة والكوادر التدريسية.