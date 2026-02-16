للمرة الأولى.. "كوردستان فاوندشن" تمثل الإقليم في لجنة تحكيم جائزة الملك حمد الدولية لتمكين الشباب

منذ 4 ساعات

أربيل (كودستان24)- في خطوة استراتيجية تعزز حضور إقليم كوردستان في المحافل الدولية، شاركت مؤسسة "كوردستان فاوندشن" (Kurdistan Foundation) للمرة الأولى في مراسم توزيع "جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، والتي أقيمت في العاصمة البحرينية المنامة.

وقد مثلت الإقليم في هذا الحدث الدولي الدكتورة يارا البرزنجي، مديرة "كوردستان فاوندشن"، بصفتها عضواً في الهيئة العليا للجنة تحكيم الجائزة. وشاركت البرزنجي في عملية التقييم والتحكيم إلى جانب نخبة من المسؤولين وصناع القرار العرب والدوليين، من بينهم وزيرة الدولة لشؤون الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية في الجمهورية الجزائرية.

وعلى مدار الفترة الماضية، عكفت اللجنة على تقييم مئات المشاريع والطلبات المقدمة من مختلف منظمات المجتمع المدني والمجموعات الشبابية حول العالم. وتميز حضور وفد "كوردستان فاوندشن" بارتداء الزي التقليدي الكوردي، في رسالة رمزية تعكس الاعتزاز بالهوية الوطنية والثقافية لشعب كوردستان وسط تظاهرة دولية رفيعة المستوى.

وأكدت المؤسسة أن هذه المشاركة لا تقتصر على الجانب البروتوكولي، بل تهدف إلى وضع خبرات الكوادر الكوردية في خدمة قضايا الشباب العالمية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين منظمات المجتمع المدني في الإقليم والمؤسسات الدولية.

تعد جائزة الملك حمد لتمكين الشباب إحدى المبادرات الدولية الرائدة التي تطلقها مملكة البحرين بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). تهدف الجائزة إلى تكريم الجهود الشبابية والمؤسسية التي تساهم بفعالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي وضعتها الأمم المتحدة، وتعد منصة عالمية لتبادل الابتكارات في مجالات البيئة، الاقتصاد، والعدالة الاجتماعية.

تعد مشاركة شخصية أكاديمية وإدارية من إقليم كوردستان في لجنة تحكيم تضم وزراء ومسؤولين سياديين عرب، اعترافاً دولياً متزايداً بدور مؤسسات المجتمع المدني في الإقليم. كما تسلط الضوء على "كوردستان فاوندشن" كجهة فاعلة في مجالات التنمية البشرية وتمكين الشباب، مما يمهد الطريق لنقل هذه التجارب الدولية وتطبيقها داخل الإقليم.