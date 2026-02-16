مسيرات في كرنفال ألمانيا تهزأ من بوتين وترامب

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- شارك آلاف الألمان الإثنين في الكرنفال التقليدي الذي يُقام قبل فترة الصوم في أجواء احتفالية وبالأزياء التنكرية ولكن بعض مجسماته الهزلية أثارت سخط موسكو لاستهزائها بالرئيس الروسي.

سار المحتفلون بأزيائهم الملوّنة والمتنوّعة في اليوم الذي يُسمى "إثنين الورد" في شوارع دوسلدورف في غرب ألمانيا خصوصا في مسيرات طويلة واكبتها عربات كبيرة تحمل شخصيات هزلية.

ومن بين الأعمال المصنوعة من عجينة الورق (بابييه ماشيه)، فلاديمير بوتين بوجه أحمر ومنتفخ وبسترة عسكرية وهو يطعن بسيف شخصية هزلية كتب على قبعتها كلمة "ساتاير" (الأسلوب الهزلي) أو وهو يلتهم أوروبا مع دونالد ترامب.

ويجسّد عمل آخر الرئيس الروسي بزيّ عسكري وهو يقود مسيّرة بألوان حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرّف الموالي لموسكو والذي بات أكبر قوّة ألمانية معارضة.

هذه الأعمال هي من توقيع الفنّان الألماني جاك تيلي الملاحق في روسيا على خلفية نشر معلومات زائفة عن الجيش الروسي والذي سوف يصدر الحكم غيابيا في حقّه في 26 شباط/فبراير في موسكو.

ووصف تيلي في مقابلة مع وكالة فرانس برس في كانون الأول/ديسمبر الملاحقات في حقّه بأنها "سخيفة"، متعهّدا إعادة الكرّة هذه السنة مع أعمال تنتقد الزعيم الروسي الذي أمر بغزو أوكرانيا وخنق المعارضة في بلده.

وأعرب أندريه كوبر رئيس برلمان ولاية شمال الراين-وستفاليا حيث تقع دوسلدورف الإثنين عن تأييده للفنان الكاريكاتوري.

واعتبر أن "الملاحقات القضائية في روسيا بسبب أعمال كاريكاتورية تظهر أن الديموقراطيات وحدها هي التي تصون الحرية ودولة القانون".

في العام 2024، وضع جاك تيلي مجسّما لبوتين خلف القضبان أمام مقرّ المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في هولندا.

والسنة التالية، صنع عملا يجسّد الرئيس الروسي في مغطس من الدم بألوان العلم الأوكراني.

وليس سيّد الكرملين وحده في مرمى الفنّان الكاريكاتوري البالغ 62 عاما. فهو أنشأ عملا يظهر دونالد ترامب وهو يلكم يسوع المسيح الذي كُتب على ثوبه "المحبّة والإنسانية".

ووضع الفنان شخصية للمستشار الألماني فريدريش ميرتس على هيكل عظمي لديناصور يمثّل قطاع السيارات الألماني، في انتقاد لجهوده الرامية إلى رفع الحظر عن السيارات الجديدة غير الكهربائية الذي كان مرتقبا أن يسري سنة 2035 على المستوى الأوروبي.





المصدر:فرانس برس