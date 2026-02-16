توزيع 3500 قطعة أرض على الموظفين في شقلاوة ودارشكران بأربيل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24) – أعلن المدير العام لبلديات أربيل، مريوان حكيم هادي، عن انطلاق مرحلة جديدة من عملية توزيع قطع الأراضي السكنية غداً الثلاثاء، لتشمل الموظفين المستحقين ضمن حدود قضاء شقلاوة وناحية دارشكران.

وقال هادي في تصريح خاص لموقع (كوردستان 24)، اليوم الاثنين 16 شباط/فبرایر 2026: "ستباشر رئاسة بلديتي شقلاوة ودارشكران غداً الثلاثاء، عملية توزيع قطع الأراضي، حيث من المقرر أن يستفيد من هذه المرحلة 3500 موظف".

وأشار المدير العام إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للجهود المستمرة في هذا الملف، مؤكداً إنجاز 14 مرحلة من توزيع الأراضي ضمن حدود بلديات أربيل حتى الآن. وأضاف: "العملية لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستستمر لتشمل في الأيام القليلة المقبلة الموظفين ضمن حدود رئاسة بلديتي كوية (كويسنجق) وخباط أيضاً".

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذاً لقرار مجلس وزراء إقليم كوردستان الصادر في 27 آذار 2024، بناءً على توجيهات رئيس الحكومة مسرور بارزاني، والتي قضت بتخصيص قطع أراضٍ لجميع الموظفين الذين لم يسبق لهم الاستفادة من المنح الحكومية السابقة.

يذكر أن القرار دخل حيز التنفيذ رسمياً بعد نشره في جريدة "وقائع كوردستان" الرسمية في 28 أيار 2024، لتشرع بعدها الجهات المعنية في إجراءات المسح والفرز والتوزيع تباعاً على مراحل.