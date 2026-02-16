إعلان تأسيس "مجلس سياحة كوردستان" لتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- شهدت العاصمة أربيل، اليوم الإثنين 16 شباط 2026، مراسم رسمية للإعلان عن تأسيس "مجلس سياحة كوردستان"، بحضور جمع من كبار المسؤولين في حكومة إقليم كوردستان.

ويهدف المجلس الجديد إلى توحيد الطاقات وتطوير القطاع السياحي عبر تفعيل التنسيق المشترك بين القطاعين العام والخاص.

وأكد وزير البلديات والسياحة، ساسان عوني، في كلمة له خلال المراسم، أن المجلس سيشكل "جسراً قوياً للتواصل" يهدف لتوحيد الرؤى المستقبلية وتوسيع نطاق التعريف بالقطاع السياحي في الإقليم على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأوضح عوني أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً لرؤية رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، وضمن استراتيجية التشكيلة الوزارية التاسعة التي تضع السياحة كركيزة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني.

مشيراً إلى أن الإقليم شهد لأول مرة تشريع قانون خاص بالسياحة (القانون رقم 9 لسنة 2022).

وفي سياق استعراضه للمؤشرات الرقمية، كشف عوني عن وجود أكثر من 3 آلاف موقع ومرفق سياحي في الإقليم، يعمل فيها أكثر من 20 ألف شخص، تمثل الأيدي العاملة المحلية 80% منهم.

كما أعلن عن استحداث أربع مديريات عامة جديدة للسياحة في محافظة حلبجة والإدارات المستقلة (زاخو، سوران، ورابرين).

لافتاً إلى تنفيذ 80 مشروعاً سياحياً ضخماً تجاوزت تكلفتها الإجمالية 7 مليارات و500 مليون دولار.

وفي ختام حديثه، أكد عوني أن حكومة إقليم كوردستان قدمت تسهيلات قانونية ومالية ولوجستية عديدة للقطاع الخاص، وهي مستمرة في تشجيع المستثمرين على توظيف رؤوس أموالهم في المجال السياحي.

معرباً عن أمله في أن يكون المجلس الجديد محفزاً كبيراً لنمو هذا القطاع الاستراتيجي بشكل أكبر.