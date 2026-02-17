أسعار الذهب تتراجع دون 5000 دولار وسط تداولات ضعيفة

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء إلى ما دون مستوى 5000 دولار للأونصة في تداولات ضعيفة، مع إغلاق معظم أسواق آسيا وأمريكا بسبب عطلة.

المعدن انخفض 1.4% إلى 4967.82 دولار، وكان قد ارتفع يوم الجمعة عندما عززت بيانات التضخم في أمريكا حجة قيام الفيدرالي بخفض الفائدة، وتعد تكاليف الاقتراض المنخفضة داعما للمعادن غير المدرة للعائد، وتراجعت الفضة 0.4% إلى 76.30 دولار.

دفعت موجة من الشراء المضاربي صعودا استمر لعدة أعوام إلى نقطة الانهيار في أواخر يناير، إذ قفز الذهب إلى مستوى قياسي فوق 5595 دولارا للأونصة.

أدت موجة بيع حادة ومفاجئة مطلع الشهر إلى تراجع المعدن نحو 4400 دولار، لكنه استعاد منذ ذلك الحين نصف خسائره، وظلت التداولات متقلبة منذ ذلك الحين.

توقعت العديد من البنوك، بينها "بي إن بي باريبا"، و"دويتشه بنك"، و"جولدمان ساكس"، أن تستأنف الأسعار اتجاهها الصعودي، مع استمرار العوامل التي دعمت الارتفاع المطرد، وتشمل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتساؤلات حول استقلالية الفيدرالي، وتحولا أوسع بعيدا عن العملات والسندات.

محللو "جيفريز" كتبوا "ما زلنا نرى عاملين اقتصاديين كليين رئيسيين داعمين للذهب : التضخم وتآكل قيمة الدولار"، رافعين توقعاتهم لسعر 2026 إلى 5000 دولار من 4200، مضيفين "أن المستثمرين والبنوك المركزية القلقين إزاء هذه العوامل "ليس أمامهم في الواقع سوى خيار واحد، وهو الأصول المادية".

مع ذلك على المدى القريب ستزداد مخاطر التراجع كلما ظل المعدن النفيس دون مستوى 5000 دولار لفترة أطول، إذ إن ذلك سيثبط عزيمة المتداولين المتفائلين أكثر في ضوء التقلبات الأخيرة"، بحسب ما قال محلل "سيتي إندكس" فؤاد رزق.