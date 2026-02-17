السلطات السورية تبدأ بإجلاء سكان مخيم الهول نحو موقع آخر

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- بدأت السلطات السورية الثلاثاء نقل من تبقى من قاطني مخيم الهول الذي يؤوي عائلات عناصر في تنظيم داعش إلى مخيّم آخر في حلب في شمال البلاد، تمهيدا لإخلائه كاملا، بحسب ما أفاد مصدر حكومي ومسؤول مكلّف من الحكومة إدارة شؤون المخيم.

وأفاد المسؤول المكلف من الحكومة لإدارة شؤون المخيم فادي القاسم وكالة فرانس برس "أجرينا تقييما لاحتياجات المخيم ووجدنا أنه يفتقد المقومات الأساسية للسكن فقررنا بشكل طارئ نقل المخيم لمخيمات حلب الجاهزة"، مضيفا "خلال أسبوع سيتمّ إخلاء المخيم كاملا ولن يبقى أحد" وعملية "الإخلاء بدأت اليوم".

وكانت مصادر في منظمات إنسانية وشهود أفادوا فرانس برس الأسبوع الماضي بأن الآلاف من قاطني المخيم غادروه بعدما انسحبت منه القوات الكردية الشهر الماضي.

المصدر: فرانس برس