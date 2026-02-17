نحو 200 حالة يومياً.. القضاء العراقي يعلن إحصائية "مقلقة" لحالات الطلاق خلال شهر واحد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24) - أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الثلاثاء 17 شباط 2026، عن الإحصائية الرسمية لحالات الزواج والطلاق المسجلة خلال شهر كانون الثاني الماضي، كاشفاً عن أرقام تعكس ارتفاعاً "مقلقاً" في معدلات الانفصال داخل المجتمع.

وبحسب البيان الصادر عن المجلس، والذي اطلعت عليه "كوردستان 24"، فقد سجلت المحاكم العراقية في كافة المحافظات (باستثناء إقليم كوردستان) 27 ألفاً و256 حالة زواج خلال الشهر المنصرم. وفي مقابل ذلك، بلغت حالات الطلاق المسجلة في الفترة ذاتها 5 آلاف و999 حالة.

وتشير هذه البيانات الرقمية إلى واقع اجتماعي صعب، حيث يتم تسجيل ما يقارب 200 حالة طلاق يومياً، وهو ما يعادل أكثر من 8 حالات طلاق في الساعة الواحدة، ما يضع العراق أمام تحدٍ اجتماعي كبير يتعلق باستقرار الأسرة.

ويرى باحثون اجتماعيون أن استمرار هذه المعدلات المرتفعة يعود إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها الوضع الاقتصادي المتردي، والزواج المبكر (خارج المحكمة أحياناً ثم تصديقه لاحقاً)، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي وتفاقم الخلافات العائلية.

يُذكر أن العراق يشهد منذ سنوات تصاعداً تدريجياً في نسب الطلاق، وسط تحذيرات متكررة من المؤسسات الدينية والقانونية بضرورة إيجاد معالجات جذرية للحد من ظاهرة التفكك الأسري التي باتت تهدد البنية الاجتماعية للبلاد.