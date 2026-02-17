انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات بين واشنطن وطهران

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أفاد موقع "أكسيوس" (Axios) الأمريكي، اليوم الثلاثاء 17 شباط/فبراير 2026، نقلاً عن مسؤول في الإدارة الأمريكية، بانتهاء جولة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران التي استضافتها العاصمة السويسرية جنيف.

وكانت الجولة الثانية من المباحثات غير المباشرة قد انطلقت ظهر اليوم في مقر سفارة سلطنة عُمان بجنيف، حيث يقود جهود الوساطة وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، لتقريب وجهات النظر بين الوفدين. ويترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، فيما يترأس الجانب الأمريكي ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، كشف القنصل العام الإيراني في أربيل، السيد أسدي، عن تفاصيل الموقف الإيراني خلال استضافته في نشرة أخبار "كوردستان 24". وأوضح أسدي أن عودة طهران إلى طاولة المفاوضات جاءت استجابة لطلبات قادة ودول المنطقة، مشدداً على أن بلاده "تؤمن دائماً بالدبلوماسية والحوار كسبيل وحيد لحل المشكلات العالقة".

وأشار القنصل الإيراني إلى أن طهران وضعت شرطين أساسيين للمضي قدماً في هذه المباحثات:

حصر الملفات: أن تقتصر المفاوضات حصراً على "الملف النووي" دون التطرق لقضايا أخرى.

استمرار التخصيب: ضمان حق إيران في مواصلة عمليات "تخصيب اليورانيوم".

تأتي هذه التطورات في وقت تترقب فيه الأوساط الدولية نتائج هذه الجولة، وما إذا كانت ستؤدي إلى اختراق في الملف النووي الذي يشهد توتراً مستمراً بين واشنطن وطهران.