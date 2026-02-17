عراقجي: مفاوضات طهران وواشنطن جرت في أجواء بناءة والاتفاق على مبادئ لصفقة نووية جديدة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة جرت في "أجواء بناءة".

وأكد عراقجي أن الطرفين توصلا إلى اتفاق بشأن عدد من المبادئ التوجيهية التي ستدرج في نص اتفاق نووي محتمل جديد.

وأوضح عراقجي أن طهران وواشنطن ستحددان موعد الجولة الثالثة من المفاوضات بعد إعداد وصياغة مشروع الاتفاق ومناقشته، في إشارة إلى تقدم ملموس في مسار التفاوض حول الملف النووي.

وأشار إلى أن مفاوضات جنيف، تميزت بطرح مناقشات جدية تماما مقارنة بالجولة السابقة، وكان هناك جو أكثر بناءً.

وفي الوقت نفسه قال عراقجي إن هذا لا يعني أنه يمكننا التوصل إلى اتفاق بسرعة، لكن على الأقل الطريق قد بدأ، ونأمل أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن، ونحن مستعدون لتخصيص الوقت الكافي لذلك، لكن عند الوصول إلى صياغة النص يصبح العمل أكثر صعوبة وتفصيلا.

وأضاف أن تقدمًا جيدًا تحقق قياسًا بالجلسة الماضية، وأن هناك الآن مسارًا أوضح للتحرك، واصفًا ذلك بأنه "أمر إيجابي".

كما لفت إلى أن خريطة الطريق لم تُستكمل بعد، إلا أن الصورة باتت أكثر وضوحًا بشأن الخطوات المطلوبة في المرحلة التالية.

وختم بالقول: بالطبع، لا يزال لدى الطرفين مواقف تحتاج وقتًا لتقاربها، لكن على الأقل لدينا الآن مجموعة من المبادئ التوجيهية ومسار أوضح للتحرك فيه.