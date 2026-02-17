الركابي: الإطار التنسيقي ملتزم بترشيح المالكي ومحاولات التشويش لن تنجح

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- نفى المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، سحب الإطار التنسيقي ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء.

وقال مدير المكتب، هشام الركابي في تدوينة على منصة (إكس)، إنه "في ظل الحملة الإعلامية المغرضة التي تروج لادعاءات سحب ترشيح المالكي من قبل الإطار التنسيقي وزج أسماء بديلة، نؤكد أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة".

وأضاف أن "الإطار التنسيقي ملتزم بمواقفه السياسية، ومحاولات التشويش على الرأي العام لن تنجح".