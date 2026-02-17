إدارة زاخو تعلن عن إجراءات خدمية لتخفيف العبء عن المواطنين خلال شهر رمضان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مشرف إدارة زاخو المستقلة، كوهدار شيخو، اليوم الثلاثاء 17 شباط 2026، عن تقليص ساعات الدوام الرسمي في كافة المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار شيخو في بيان صحفي، إلى أنه وفي إطار الحملات الإنسانية، تقرر توزيع 30 وحدة سكنية على العوائل المتعففة وذوي الدخل المحدود، مؤكداً تشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض.

وفي السياق ذاته، قال مسؤول إعلام إدارة زاخو المستقلة شفان عبدي، لـ كوردستان 24، إن برنامج الإدارة لشهر رمضان هذا العام سيكون شاملاً ويغطي كافة القطاعات.

ووفقاً لبرنامج الإدارة الخاص بالشهر الفضيل، تم تجهيز كميات كبيرة من السلال الغذائية لتوزيعها، كما سيتم افتتاح عدد من المخابز التي ستقدم الخبز للمواطنين بالمجان.

وفي خطوة أخرى تهدف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، قررت إدارة زاخو تسديد ديون المواطنين المترتبة بذمتهم في "الماركتات" (الأسواق الغذائية)، بالإضافة إلى دفع إيجارات المنازل لعدد من المستأجرين.

ولم يغفل البرنامج الجانب الصحي والمالي للطلبة؛ حيث سيتم إجراء تخفيضات في أسعار العيادات والمختبرات والصيدليات، وتقديم مساعدات مالية للمصابين بالأمراض المزمنة.

أما في قطاع التعليم، فستتكفل الإدارة بدفع الأقساط الدراسية لعدد من طلبة الجامعات والمعاهد.

ومن جانب آخر، ولضمان وصول المواطنين لاحتياجاتهم الأساسية، سيتم افتتاح سوق واسع للمواد الغذائية والسلع المتنوعة بأسعار مناسبة مقابل جامعة زاخو.