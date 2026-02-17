وزير الخارجية العماني: مفاوضات طهران وواشنطن جرت في أجواء بناءة وأحرزت تقدماً جيداً

منذ 25 ثانية

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي أن المفاوضات الإيرانية الأمريكية التي استضافتها جنيف، كانت بنّاءة وأحرزت تقدما جيدا نحو بلورة الأهداف المشتركة والقضايا التقنية ذات الصلة.

وكتب وزير الخارجية العماني في حسابه على منصة "إكس": "اختُتمت اليوم المفاوضات غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية في جنيف، مُحرزةً تقدماً جيداً نحو تحديد الأهداف المشتركة والقضايا الفنية ذات الصلة".

وأضاف: " اتسمت اجتماعاتنا بروح بناءة، حيث بذلنا معا جهودا جادة لوضع عدد من المبادئ التوجيهية للتوصل إلى اتفاق نهائي".

وأشار البوسعيدي إلى أن مساهمة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي "حظيت بتقدير كبير"، وفق موقع روسيا اليوم.

واختتم بالقول: "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، وقد غادر الطرفان الاجتماع بخطوات واضحة قبل الاجتماع القادم".

وعقدت اليوم الثلاثاء جولة جديدة من المفاوضات بين طهران وواشنطن في مقر البعثة الدبلوماسية العمانية بجنيف، وترأس وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وفد بلاده في مواجهة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.

تأتي هذه الجولة في سياق استئناف الحوار الذي تجمّد لأشهر إثر التصعيد العسكري المفتوح بين إيران وإسرائيل في يونيو 2025، إذ لم تستأنف الاتصالات إلا في السادس من فبراير الماضي، حين احتضنت مسقط بوساطة عمانية، الجولة الأولى من هذا الحوار المتجدد.