القنصلية البريطانية بأربيل تهنئ المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- قدم القنصل العام البريطاني في أربيل، أندرو بيزلي، "أحر التهاني" بمناسبة حلول شهر رمضان، مشيراً إلى ميزة خاصة يحملها هذا العام، وهي تزامن شهر رمضان المبارك مع "الصوم الكبير" (Lent) للمسيحيين.

مؤكداً في رسالة مصوّرة من داخل قلعة أربيل، أن هذا الوقت يمثل فرصة مشتركة للتأمل والعبادة تجمع أتباع الديانتين معاً.

وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان، أن يوم غدٍ الأربعاء الموافق لـ 18 شباط فبراير 2026 سيكون غرة شهر رمضان المبارك.

وقالت اللجنة العليا لرؤية الهلال في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر شعبان، ويوم غد الأربعاء سيكون أول أيام شهر رمضان.