الرئيس بارزاني يهنّئ بقدوم شهر رمضان المبارك

منذ 25 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- هنّأ الرئيس مسعود بارزاني، عموم المسلمين في كوردستان والعراق والعالم أجمع بقدوم شهر رمضان المبارك.

وفيما يأتي نص رسالة التهنئة:

رسالة الرئيس بارزاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

بسم الله الرحمن الرحيم

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أتقدم بأزكى التهاني والتبريكات إلى عموم المسلمين في كوردستان والعراق والعالم أجمع.

وأبتهل إلى الله القدير أن يتقبل صيام وصلوات ودعاء الجميع، وأن يجعل من هذا الشهر الفضيل فاتحة خير وبركة وطمأنينة للجميع.

مسعود بارزاني

29 شعبان 1447 هجرية 17 شباط 2026 ميلادية