مقتل 38 عاملاً بانفجار غاز في منجمٍ وسط نيجيريا

أربيل (كوردستان 24)- قضى 38 عاملاً في انفجار غاز وقع الأربعاء في منجم رصاص في ولاية بلاتو بوسط نيجيريا.

وقال علي أدم إدريس المسؤول المحلي في منطقة بشار، "صحيح، تأكّد حتى الآن مقتل 38 شخصا ونُقل حوالى 27 آخرين إلى المستشفى".

وأفاد إبراهيم داتيجو ساني، وهو عامل منجم توجّه إلى مكان الحادث، أن الانفجار وقع بين الساعة السابعة والنصف والثامنة صباحا، وأكد حصيلة القتلى.

وأضاف "كنا قريبين من الموقع، وكان الناس داخل المنجم، وفجأة انفجر غاز"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأوضح ساني "بذلنا قصارى جهدنا لإنقاذهم، ولكن للأسف، قضى 38 شخصا ونُقل آخرون إلى المستشفى".

تُعد ولاية بلاتو تاريخيا محور نشاط التعدين في نيجيريا الذي انخفض بشكل حاد في السنوات الأخيرة.

تُعرف عاصمة هذه المنطقة جوس باسم "مدينة القصدير"، في إشارة إلى ماضيها التعديني الذي صار يقتصر أساسا حاليا على مناجم حرفية صغيرة وغير مرخصة.