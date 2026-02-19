تقارير إعلامية: الولايات المتحدة تخطط لسحب جميع قواتها من سوريا

منذ 56 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أفادت وسائل إعلام أميركية أن الولايات المتحدة تخطط لسحب جميع قواتها البالغ عددها نحو ألف جندي، من سوريا خلال الشهرين المقبلين.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن واشنطن ستنهي وجودها في سوريا بعد بسط الحكومة هناك سيطرتها على البلاد، وتعهد قوات سوريا الديموقراطية، التي يقودها الأكراد وكانت عنصرا أساسيا في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، بالاندماج في مؤسسات الدولة.

كما نقلت شبكة "سي بي اس" التلفزيونية عن مسؤولين أميركيين لم تسمهم أنه سيتم سحب القوات الأميركية.

ويأتي هذا القرار بعد انسحاب القوات الأميركية مؤخرا من بعض القواعد في سوريا، بينها التنف والشدادي، بعد أن كان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قد استخدمها لقتال تنظيم الدولة الإسلامية.

وتقربت واشنطن من السلطات السورية الجديدة منذ سقوط بشار الأسد أواخر عام 2024، كما نقلت الآلاف من مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية من سوريا إلى سجون آمنة في العراق.

وتعمل الولايات المتحدة أيضا على تعزيز قواتها في مناطق قريبة من إيران التي تعهد مسؤولوها بالرد على أي هجوم يطال بلادهم باستهداف المواقع العسكرية الأميركية في المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام أميركية الأربعاء أن واشنطن ستكون مستعدة لشن ضربات ضد إيران اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع، رغم أن ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بعد.

ولم يرد البنتاغون بشكل فوري على طلب للتعليق.

AFP